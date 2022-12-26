Санкт-Петербург вошел в ТОП-10 самых встревоженных городов страны

Эксперты агентства КРОС провели исследование «Национальный индекс тревожностей». В рамках исследования, все регионы были разделены на три группы: тревожные, уравновешенные и невозмутимые. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Рейтинг составлен на основе сложения показателей средних суммарных Медиа индекса и Соцмедиа индекса региона по каждой тревожности, которые попадали в топ-10 «Национального индекса тревожностей» в течение 2022 года. Под Медиа индексом понимается распространенность той или иной тревожной темы в СМИ. Соцмедиа индекс подразумевает распространенность тревожностей через посты в социальных сетях.

В целом по стране, суммарный медиа индекс тревожности в 2022 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2021 годом – с 9790,27 до 21394,68, говорят исследователи. Санкт-Петербург в рейтинге тревожных городов занял второе место. Самыми тревожными темами для жителей города оказались СВО, частичная мобилизация и инфляция. Интересно, что частичная мобилизация в городе заняла второе место, в то время как в Москве тема не попала даже в первую тройку.

Тревожность, связанная с ходом СВО, фигурирует в 83 из 85 регионов (в рейтинг не вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). Переживают по поводу инфляции жители 71 региона, а по поводу частичной мобилизации — 43 регионов. Еще 19 регионов имели опасения из-за диверсий на территории страны, а 12 — из-за лесных пожаров.