Петербуржцы рассказали о своих главных профессиональных целях на 2023 год

По 16% опрошенных петербуржцев заявили, что их главными профессиональными целями на 2023 год являются повышение своего дохода и карьерный рост. Еще 14% хотели бы уделить время своему обучению, например, пройти курсы по повышению квалификации. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

Примерно 8% респондентов заявили, что в их планах расширить свой профессионализм. В то же время 3% сказали, что им важно в предстоящем году расширить бизнес, 2% — освоить новые обязанности, 1% — закончить проект. Около 6% опрошенных горожан среди своих целей на будущий год называли изучение законодательства по своей специальности, написание диссертации, налаживание отношений в новом коллективе.

Интересно, что вовсе не ставят себе никаких целей на предстоящий год порядка 27% опрошенных жителей. Практически перестали фигурировать у петербуржцев такие цели как переход на удаленку и изучение иностранного языка.