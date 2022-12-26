Петербуржцам рассказали, почему важно употреблять витамин А

Петербуржцам рассказали, почему важно употреблять витамин А
Фото: Baltphoto / Дарья Иванова

От витамина А в нашем организме многое зависит. Например, без его употребления невозможно нормальное функционирование репродуктивной и иммунной систем. Также его наличие или отсутствие влияет на работу органов зрения и активность генов. В местном Роспотребнадзоре рассказали, почему нужно иметь в своем рационе продукты с витамином А.

Помимо выше перечисленного, витамин А важен для здорового метаболизма, формирования адекватного иммунного ответа, нормального синтеза половых органов. Кроме этого, витамин А участвует в образовании соединительной ткани, хрящей, костей и гиалуроновой кислоты.

Дефицит витамина А в организме может быть связан с недостаточным употреблением овощей и фруктов, малым употреблением жиров, принятием антибиотиков. Также сказываются на дефиците и вредные привычки.

Для восполнения дефицита жителям порекомендовали употреблять облепиху, шиповник, зеленые и желтые овощи, яичный желток, молоко, творог, сметану, рыбий жир.

общество


 

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