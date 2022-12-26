На Пулковском шоссе столкнулись ROLLS-ROYCE и бюджетная легковушка

На Пулковском шоссе столкнулись ROLLS-ROYCE и бюджетная легковушка
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Прямо перед прилетом президента Владимира Путина в Петербург на Пулковском шоссе случилась очень необычная авария. Об этом сообщают местные СМИ.

Поясняется, что с обычной бюджетной легковушкой столкнулся элитный ROLLS-ROYCE WRAITH, который куда-то чрезвычайно спешил.

По словам очевидцев, сразу после ДТП водитель машины тут же скрутил номера и убрал их в багажник. Пассажир люксовой машины уехал через некоторое время на подъехавшем Land Cruiser.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Президент России Владимир Путин примет участие в неформальном саммите глав СНГ в Петербурге.

происшествия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Пулковском шоссе столкнулись ROLLS-ROYCE и бюджетная легковушка
Петербуржцы рассказали о своих главных профессиональных целях на 2023 год
Санкт-Петербург вошел в ТОП-10 самых встревоженных городов страны
В Мариуполе установили подаренную Петербургом ель
Заключен под стражу сбивший насмерть человека водитель каршеринга
Эксперт от Минздрава: почти 30% пенсионеров травмируются при падениях раз в год
В Петербурге за день зафиксировали почти тысячу новых заболевших COVID-19
Минпросвещения разработало единые школьные программы