На Пулковском шоссе столкнулись ROLLS-ROYCE и бюджетная легковушка

Прямо перед прилетом президента Владимира Путина в Петербург на Пулковском шоссе случилась очень необычная авария. Об этом сообщают местные СМИ.

Поясняется, что с обычной бюджетной легковушкой столкнулся элитный ROLLS-ROYCE WRAITH, который куда-то чрезвычайно спешил.

По словам очевидцев, сразу после ДТП водитель машины тут же скрутил номера и убрал их в багажник. Пассажир люксовой машины уехал через некоторое время на подъехавшем Land Cruiser.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Президент России Владимир Путин примет участие в неформальном саммите глав СНГ в Петербурге.