Не взлетим, так прокатимся: правительство выделило 16,5 миллиардов на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения

Из резервного фонда кабмина выделено 16,5 миллиардов на поддержку железнодорожных пассажирских компаний. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ведомстве, деньги передадут владельцам железнодорожной инфраструктуры. Они в свою очередь будут направлять средства компаниям, которые занимаются перевозками пассажиров в пригородных поездах и поездах дальнего следования. Эти средства будут покрывать расходы из-за предоставления льготного тарифа.

Кроме этого, средства в том числе пойдут на модернизацию и закупку новых вагонов. За счет этих мер планируется сохранить доступные цены на билеты, обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и безопасность пассажиров.

Ранее сообщалось, что правительство выделило ещё 6 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения в России. Средства выделят из резервного фонда кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре текущего года на эти цели было направлено порядка 15 миллиардов рублей. С учетом дополнительно выделенных средств, общий объем поддержки составит порядка 22 миллиардов. Средства пойдут на аэронавигационное обслуживание не менее 1 миллиона полётов.