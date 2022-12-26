Не взлетим, так прокатимся: правительство выделило 16,5 миллиардов на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения

Не взлетим, так прокатимся: правительство выделило 16,5 миллиардов на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Из резервного фонда кабмина выделено 16,5 миллиардов на поддержку железнодорожных пассажирских компаний. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ведомстве, деньги передадут владельцам железнодорожной инфраструктуры. Они в свою очередь будут направлять средства компаниям, которые занимаются перевозками пассажиров в пригородных поездах и поездах дальнего следования. Эти средства будут покрывать расходы из-за предоставления льготного тарифа.

Кроме этого, средства в том числе пойдут на модернизацию и закупку новых вагонов. За счет этих мер планируется сохранить доступные цены на билеты, обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и безопасность пассажиров.

Ранее сообщалось, что правительство выделило ещё 6 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения в России. Средства выделят из резервного фонда кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре текущего года на эти цели было направлено порядка 15 миллиардов рублей. С учетом дополнительно выделенных средств, общий объем поддержки составит порядка 22 миллиардов. Средства пойдут на аэронавигационное обслуживание не менее 1 миллиона полётов.

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