Педиатр рассказала, какие особенности заболеваемости гриппом у детей в этом сезоне

Главной тенденцией гриппа у детей в сезоне 2022-2023 — молниеносное заболевание. Такое заявление сделала педиатр Наталия Райт. По ее словам, у гриппа сейчас симптомы развиваются гораздо стремительнее, чем у коронавируса. Ребенок может обессилить за несколько часов.

Как она рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, еще одной особенностью является интоксикация. Дети могут ощущать боль в мышцах, головную боль, отказаться от приема жидкостей и пищи.

Согласно данным прошлой недели, вирусом заболевали 208 взрослых и детей на 10 тысяч человек. Это выше эпидемического порога на 113%.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возможность забрать детей на ранние каникулы оказалась довольно-таки востребованной. Начиная с 21 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом было предложено отправить школьников на ранние каникулы. Однако из-за того, что не все родители могут проводить время с ребенком дома, школы города продолжают работать в обычном режиме.

Власти решили провести мониторинг и выяснить, насколько много петербуржцев решило воспользоваться возможностью ранних каникул для своих детей.