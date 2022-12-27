Петербуржские власти объявили желтый уровень опасности в городе

Власти Санкт-Петербурга объявили о том, что в городе из-за погодных условий вводится желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как рассказали в ведомстве, причина — сильный ветер. Так, по данным Росгидрометцентра, с 23 часов 26 декабря до 14 часов 27 декабря в городе прогнозируется сильный ветер. В этот период порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Из-за этого принято решение о введении желтого режима. Он означает потенциально опасную погоду.

Правительство города обратилось к жителям с просьбой о более осторожном перемещении по городу.

По данным местного ГУ МЧС, сегодня днем будет ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем не превысит -2…-4 градусов. Атмосферное давление будет существенно понижаться. На дорогах гололедица.