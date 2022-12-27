Любой каприз за ваши деньги: что известно о введении туристического сбора в Петербурге

В Петербурге уже долгое время обсуждают введение туристического сбора. Он распространяется только на тех, кто прибыл в город из-за границы. Рассказываем, как и что устроено.

Предполагается, что размер туристического сбора не превысит 100 рублей в сутки. Пожалуй, это довольно приемлемая сумма, особенно в том случае, если вы решили остановиться в пятизвездочном или четырехзвездочном отеле. Конечно, если вы заселитесь в небольшой хостел, то такие траты заметно будут бить по карману. Ставки будут меняться в зависимости от времени пребывания, но начиная со вторых суток. Кстати, сезон тоже будет иметь значение.

Другие подробности о введении туристического сбора вы можете прочесть в дзен-канале.

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