Успеть все: как избежать лишнего стресса в предновогодней суете

Предновогодняя суета, кажется, в полной мере накрыла Петербург. На дорогах — пробки, в магазинах – очереди, а еще нужно успеть закрыть все рабочие вопросы: одним словом вокруг масса факторов для стресса. «Газета.СПб» выяснила у специалистов, как не «сойти с ума» в последнюю неделю 2022 года.

Психологи советуют приложить все усилия, чтобы избежать суеты. Несмотря на то, что до праздника осталось меньше недели, лучше составить четкий план на оставшиеся дела, но следовать ему совсем не обязательно.

«Предновогодние дни заставляют нервничать и на работе, и в быту: подарки, елки, отчеты – спрятаться негде. Чтобы не сойти с ума нужно оседлать тайм-менеджент. Я рекомендую составить список дел первой необходимости, обязательно указать день и время, когда будет закрыт каждый пункт. Важно понимать, что Новый год только символическая черта, после него не начинается никакая новая жизнь и не заканчивается старая. Поэтому, следующим шагом стоит проанализировать составленный список. Подойти к вопросу критически, с большой вероятностью выяснится, что половину дел можно перенести уже на 2023 год», — рассказала «Газете СПб» психолог, идеолог позитивной психотерапии Мария Прохорова.

Вместе с этим эксперты рекомендуют просто принять тот факт, что вокруг творится хаос и даже стать его частью. К примеру, если не успеть купить банку горошка для оливье ничего плохого не случится, наоборот, можно придумать собственный оригинальный рецепт. Также и с подарками, если не удается купить запланированный презент, ему можно найти замену или вовсе перенести вручение на первую рабочую неделю 2023 года.

Впрочем, Новый год, вместе с необходимостью решать массу вопросов, связанных с его празднованием, приносит и невольное желание подвести персональные итоги прошедших 365 дней. У некоторых это еще сильнее обостряет синдром предновогоднего выгорания.

«Новый год – это так сказать отчетный период. Оглядываясь назад, люди понимают, что не удалось достичь всего, что они планировали. Появляется апатия. Это стиль мышления, который меняется только работой над собой и психотерапией. Но в качестве самопомощи используйте упражнения на благодарность. Вместо негативных аспектов нужно визуализировать положительные моменты и поблагодарить себя даже за мелкие успехи. Для снятия напряжения допустимо расширять временные рамки. Этот год был для многих непростым, но если посмотреть на последние пять лет, то эволюция человека будет более очевидна», — считает психотерапевт Алина Новикова.

Неожиданной причиной предновогодней депрессии в Петербурге может стать и нехватка витаминов. Из-за редкого появления солнца в Северной столице ее жители могут столкнуться с нехваткой и гормона серотонина, который отвечает и за чувство счастья, указывают специалисты. Чтобы восполнить дефицит, можно запланировать поход в солярий или как минимум в свободное время сконцентрироваться только на тех делах, которые приносят человеку удовольствие. Вместе с этим, как и в течение зимы следует придерживаться правильного и сбалансированного питания – при таком подходе мозг будет доволен.