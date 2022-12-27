В погоне за «песочными часами»: какие диеты могут быть опасны для вашего здоровья

Если не каждая, то очень многие девушки хоть раз в жизни думали о том, что не помешает сбросить вес или же, напротив, его набрать. Первый способ, который большинству приходит в голову, это соблюдение диеты. Однако в погоне за быстрым результатом, женщины идут на самые рискованные способы. Рассказываем, какие из диет лучше не проверять на себе.

Так, очень не рекомендуется прибегать к монодиете. Она предполагает систему питания, при которой разрешено употребление какого-либо одного продукта в течение нескольких дней в строго ограниченном количестве.

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