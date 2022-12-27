Петербургские гибкие офисы теряют спрос

Заполняемость петербургских гибких офисах в текущем году упала на 15%. Для понимания: годом ранее они были заполнены на 80%. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании IPG.Estate.

При этом прирост новых проектов коворкингов продолжился и за год составил 24,5 тысячи квадратных метров. В то же время За год средняя цена фиксированного места в коворкинге увеличилась на 3,1%. Стоимость места в кабинете снизилась на 1,9%, пишет РБК.

Спрос годом ранее можно было объяснить тем, что офисы уходили на удаленный режим работы. В 2022 году же появилась новая тенденция: выбор в пользу релокации, поясняют эксперты.

При этом, согласно прогнозам, когда ситуация стабилизируется, коворкинги станут сегментом, который быстрее остальных почувствует возврат.