В Петербурге неизвестный пытался застрелить водителя автобуса

Утром в среду, 28 декабря, водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 2 «Проспект Маршала Жукова – Станция метро Адмиралтейская», обратился в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. По его словам, в него выстрелил неизвестный мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, на одной из остановок рядом с домом 17 по Старо-Петергофскому проспекту, некий мужчина пытался узнать у потерпевшего какую-то интересующую его информацию и, не получив ответа, выстрелил в него. Предположительно орудием был газовый пистолет.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к поиску и задержанию преступника», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербургская полиция задержала трех человек, избивших до полусмерти мужчину.