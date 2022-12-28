Реставрация консерватории Римского-Корсакова сдвинулась с мертвой точки

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) под руководством Сергея Макарова согласовал работы по реставрации консерватории им. Римского-Корсакова. Это уже не первая попытка довести историческое здание до ума и дать ему вторую жизнь. «Газета.СПб» вспоминает все перипетии, кажется, самой скандальной реставрации Петербурга последних лет.

Для начала дадим краткий экскурс в глубину веков. Изначально здание петербургской филармонии было Большим театром, построенным в 1775 году по проекту архитектора Антонио Ринальди. Чуть больше века площадка была основной для столицы империи, где ставились оперы, балетные спектакли и устраивались приемы высоких гостей. Но в 1886 театралы переместились в Мариинку, а здание Большого театра перестроили под консерваторию. Среди ее знаменитых выпускников – Чайковский, Прокофьев и Шостакович.

В советское время здание перестраивали по мелочам. И только к 2014 году стало понятно, что масштабную реставрацию уже нельзя откладывать. Но без скандалов не обошлось. Первыми подрядчиками реставрации были выбраны компании «Стройфасад» и «Балтстрой». Согласно документам на сайте госзакупок, подрядчик за два года должен был укрепить фундамент, усилить перекрытия, заменить инженерные сети, реконструировать шесть этажей и фасад. Всего на реставрацию консерватории было выделено 1,9 и 1,4 млрд рублей соответственно каждый из строительных фирм. Однако в 2017 году контракты с ними были разорваны по причине некачественных работ, на некоторых участках работы не велись вовсе.

На смену им пришел «Меандр». Но и эта компания за два года не смогла подготовить проект реставрации с учетом опыта своих предшественников. Позднее, история «Меандра» и вовсе пополнилась уголовным делом.

Так, по версии следствия, представители компании «не собирались выполнять предусмотренные контрактом работы» и, «получив аванс в размере 191 млн рублей, обвиняемые обеспечили перечисление средств на счета подконтрольных контрагентов, похитив их». Фигурантами уголовного дела стали генеральный директор подрядчика Елена Завадская и бенефициар юрлица Евгений Ярмош. Пока следователи разбирались со схеми хищения бюджетных средств, Минкульт успел отказаться от еще одного подрячика — АО «Группа компаний ЕКС». Министр культуры тех лет Владимир Мединский во время визита в Петербург указывал, что фирма продемонстрировала крайнюю медлительность.

Реставрация петербургской консерватории привлекала внимание и президента России Владимира Путина. В 2020 году он заявлял, что правильный и своевременный проект может превратиться в беду, если не разобраться с корнем проблем. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и вовсе называл состояние культурной институции «стыдом».

К концу 2020 года на портале госзакупок появилось соглашение между Северо-Западной дирекцией по строительству объектов культуры Минстроя и подрядчиком «Политехстрой». Стоимость реставрации к этому моменту выросла до 13 млрд рублей. Причем из-за многочисленный вмешательств здание требовало новой экспертизы и существенных корректировок реставрационного проекта.

Сейчас же, кажется, работы наконец сдвинулись с мертвой точки. Причем простым капитальным ремонтом дело не ограничится. Согласно заявлению пресс-службы «Единого заказчика в сфере строительства», два внутренних двора консерватории переоборудуют в общественные пространства, над которыми возведут купола из стекла и металла. А зал им. Рубинштейна станет из прямоугольного подковообразным. Так планируется исправить ошибки советских реставраторов и вернуть концертной площадке былую акустику. Вместе с этим домовую церковь планируется приспособить под кафедру древнерусского певчества.

Сдача всех работ, согласно данным госзкупок, запланирована на декабрь 2025 года. Получается, что со всеми перипетиями реставрация консерватории им. Римского-Корсакова займет 11 лет. Но сейчас главным кажется то, что после длительного ожидания петербуржцы получат уникальный по мировым меркам культурный объект.