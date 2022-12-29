Петербургские ученые рассказали, как вырастить арбузы в Антарктиде

Ученые из Санкт-Петербурга смогли вырастить арбузы в Антарктиде. Об особенностях метода, рассказала заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического НИИ Гаянэ Панова.

«Почему арбузы? Полярники захотели чего-то диковинного, отдохнуть душой», – объяснила она необычный выбор в интервью для телеканала «Санкт-Петербург».

Отмечается, что для роста арбузов научные сотрудники воссоздали условия южных широт. В этом им помогло так называемое «искусственное солнце», которое имеет оптимизированный спектр для выращивания растений, а такж корнеобитаемая среда, повторяющая рост растений на скалах. По словам Гаянэ Пановой, на то, чтобы «снять» один арбуз требуется всего два месяца.

Кроме них, на антарктической станции «Восток» с 2020 года растут и более привычные растения – томаты, перцы и разнообразные зеленные культуры.