Правительство продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной ипотеки

Правительство Российской Федерации продлило льготную ипотеку по ставке до 8%. Заем на покупку жилья, строительство дома или приобретение земельного участка остается доступен до 1 июля 2024 года.

«Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6%. Такую ипотеку смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет», – сообщили в официальном telegram-канале Федерального кабмина, добавив, что раньше участие в программе было доступно только для тех, у кого хотя бы один ребенок родился позже 1 января 2018 года.

Также отмечается, что максимальная сумма кредита по льготной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге и областях составляет 12 миллионов рублей. В остальных субъектах РФ – 6 миллионов соответственно.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что из себя будет представлять новый Социальный фонд. Деталями с изданием поделилась депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.