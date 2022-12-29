В ФКР опровергли слухи о якобы поддельных квитанциях

В Петербурге на телеканале “78” была обнародована информация о том, что горожане стали получать якобы поддельные квитанции на оплату капитального ремонта. На самом деле это оказались уведомления для собственников квартир в домах-участниках программы капремонта.

Еще в ноябре 2022 года Фонд капитального ремонта (ФКР) сообщал, что запускает рассылку дополнительных уведомлений о необходимости оплаты взносов собственникам, дома которых были недавно включены в региональную программу. Всего было отправлено 36 тысяч писем.

В связи с появлением недостоверной информации об уведомлениях, Фонд еще раз уточнил, что они – часть информационной кампании по работе с гражданами. Это не квитанция, а информационное сообщение, целью которого является оповещение петербуржцев о вступлении их дома в программу капремонта.

Также в Фонде капремонта напомнили, что узнать о задолженности и оплатить взносы можно на сайте ФКР.