Скорбященский храм в Петербурге открыл двери для прихожан

Митрополит Варсонофий провел Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» в Петербурге. С этого года церковь снова начала принимать прихожан впервые за 105 лет.

История Скорбященского храма началась еще в 1888 году, когда на его месте стояла простая деревянная часовня. Свое название церковь получила после того, как в здании часовни случился пожар из-за попавшей туда молнии. После возгорания уцелеть удалось только иконе, находившейся внутри. В икону впаялись 12 монет, которые выпали во время инцидента из чаши для пожертвований.

Весть о пожаре разлетелась по всей стране и дошла даже до императора Александра III. В дальнейшем под строительство нового храма была выделена территория. Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» был построен в 1894–1898 годах по проекту архитекторов Александра фон Гогена и Александра Иванова. В начале XX века рядом с церковью построили и часовню.

Первое время новой власти в стране церковь продолжала принимать прихожан, но в итоге была разрушена в 1933 году. Внутри часовни расположили техническое производство.

После распада СССР часовню передали епархии, в 2017 году начались работы по воссозданию образа религиозного объекта. Реставрация комплекса стала возможной только благодаря помощи Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

После проведения Божественной литургии 25 декабря Митрополит Варсонофий сделал подарок храму и его настоятелю иерею Богдану Полевому. Церковь была удостоена иконы святого Александра Невского, а священнослужитель получил медаль апостола Петра. Кроме того, грамоты митрополита получили благотворители Сергей Калитюк и Михаил Морозов.

В ответ на подарок и молитву Богдан Полевой поблагодарил владыку и подчеркнул, что предыдущее богослужение было совершено в храме более 100 лет назад.

«Рад и счастлив, что наконец-то дождались этого дня. Работы по воссозданию были достаточно сложными, со своими нюансами. Осталось доделать только роспись внутреннего убранства, все остальные работы окончены. Внешний облик храма, утварь, внутренне убранство, предметы для совершения богослужения – все это есть. Именно поэтому и стала возможна воскресная служба, которая прошла впервые за 105 лет», — процитировало Агентство Бизнес Новостей настоятеля.

Работы позволили сделать храм снова светлым, просторным и красивым, добавил он. После окончания Божественной литургии Митрополит Варсонофий и вместе с сопровождавшими лицами смог лично оценить результаты проделанной работы. Настоятель провел для правящего архиерея экскурсию по храму и музейной экспозиции в крипте здания.

Стоит отметить, что петербургский Фонд взял на себя все главные вопросы финансирования и менеджмента в ходе восстановления церкви. Заслуги организации много раз признавали и в РПЦ, называя Фонд «по-настоящему надежным партнером как для Русской православной церкви, так и для исторического сообщества Санкт-Петербурга».

За основу для восстановления храма реставраторы взяли сохранившиеся фотографии и архивные документы. К работе были привлечены талантливые специалисты, в том числе петербургский мозаист, художник-реставратор Игорь Лаврененко. В своей работе он использовал необычную технику воссоздания мозаики.

По словам реставратора, в сегодняшних реалиях очень сложно пользоваться такой методикой, так как она требует изготовления специального материала. Впервые техника микромозаики из тянутой смальты была опробована им еще при реставрации Спаса на крови. Как отметил директор Фонда содействия и восстановления объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Илья Козлов, такая техника является уникальной, она в особенности выделяет потенциал мастеров Северной столицы. Для восстановления шедевра прошлых эпох в Европе закупили две сотни цветной и золотой смальты. В результате работ мозаика вернулась на свое историческое место.

«Мы, представители фонда, рады, что можем поучаствовать в возрождении этого красивейшего вида декоративно-прикладного искусства», — добавил Илья Козлов.

На данном этапе при поддержке Фонда получилось завершить все строительно-монтажные работы, закончить внутреннюю отделку всех помещений и колокольни. Реставраторы смогли восстановить даже отличительные хрустальные кресты, которые были при постройке церкви еще в 1896 году. «Фонд выступал основным партнером в воссоздании храма, финансировал и круировал большую часть работ. Работа фонда оказала нам серьезную поддержку. Отмечу, что Скорбященский храм не первый объект, над которым мы вместе с Фондом трудимся, поэтому у нас уже сложились добрые и дружественные отношения на высоком профессиональном уровне», — рассказал Богдан Полевой.

Кроме того, среди других проектов Фонда в Петербурге можно выделить воссоздание церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной и установку памятного знака в честь первого петербургского храма — Троице-Петровского собора на Троицкой площади. Весной текущего года Фонд также представил реплику макета Смольного монастыря с колокольней в том виде, в котором ее изначально задумывал возвести Бартоломео Франческо Растрелли.