Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в Новый год

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь будет очень тепло — +3…+4 градуса и дождь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный городской синоптик Александр Колесов.

По его словам, на прогулку по новогоднему Петербургу не стоит выходить без зонта. Также он порекомендовал отмечать Новый год за городом, где не будет заметна образовавшаяся слякоть.

Сегодня же в ближайшие часы температура воздуха перейдет в сторону плюсовых значений и наступит оттепель. Осадки в дальнейшем ожидаются в виде дождя. Да и гололед небольшой будет наблюдаться. Обратный ход температуры воздуха в сторону отрицательных значений намечается только в ночь на 2 января. До этого же жителей петербуржцев ожидает теплая погода.

Ранее сообщалось, что совсем скоро россиян ждут длинные новогодние праздники. Нередким является досуг в виде просмотра фильмов, вот и 26% петербуржцев решили уделить этому время. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.