Пособия и квитанции: какие изменения ждут петербуржцев в январе

В январе как в России в целом, так и в отдельно взятом Петербурге, вступает в силу ряд законодательных изменений. В их числе внедрение единого пособия для беременных и на детей, введение единой квитанции ЖКХ. Рассказываем о самых главных.

Единая квитанция

Как рассказали в «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», с 9 января 2023 года петербуржцев ждет переход на единую квитанцию ЖКХ. В ведомстве пояснили, что переход будет проходить в поэтапном формате — по районам. График перехода будет известен позже.

Предполагается, что график составят уже в первом квартале следующего года. Это необходимо для минимизации технических ошибок. В январе петербуржцы получат квитанции в прежнем формате — белую и розовую. Поясняется, что с 9 января к «Петроэлектросбыту» присоединится АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство».

Что касается сайтов учреждений, то привычные ссылки kvartplata.info и pes.spb.ru, начиная с 09.01.2023 года, будут настроены на автоматическую переадресацию на новый сайт «ЕИРЦ СПб» по адресу eirc.spb.ru.

Повышение цен за техосмотр

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге произойдет повышение тарифов на технический осмотр автомобилей. Проект соответствующего постановления Смольного был опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.

Прибавка к стоимости составит 75%. В связи с этим техосмотр легкового автомобиля будет стоить 1543 рубля вместо 881. Для мототранспорта цена изменится с 294 до 515 рублей.

Технический осмотр автобусов и троллейбусов будет стоить уже 2778 и 3444 рублей. Для грузовиков в зависимости от тоннажа стоимость увеличится до 1646, 3241 и 3498 рублей.

Единое пособие

С 1 января 2023 года беременным и детям, проживающим в Санкт-Петербурге, станет доступно единое пособие.

Пособие будет объединять сразу несколько выплат как регионального, так и федерального уровня. В частности, в него войдут выплаты по беременности тем, кто встал на учет на раннем сроке, выплаты на детей от трех до семи лет, от восьми до 17 и еще некоторые виды финансовой поддержки.

Размер ежемесячного пособия будет определяться в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи и будет составлять 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (при назначении пособия беременной женщине) или 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей (при назначении пособия родителям детей).

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что получение пособия должно быть максимально доступным и простым для граждан. При этом президент обратил внимание на то, что нужно использовать более индивидуальный подход при назначении различных пособий. Например, речь идет о случаях, когда доход семьи мог незначительно увеличиться и она уже лишается каких-то пособий, хотя по факту увеличение не было существенным.

«Здесь нужно, безусловно, предусмотреть переходный период. Поручения на этот счёт уже даны. Я жду конкретных предложений от Правительства в ближайшее время», — сказал Путин.

В заключение он добавил, что пособия должны стать реальной материальной поддержкой для семей.

Защита от квартирных мошенников

Собственники могут узнать, какие третьи лица прописаны в квартире, без их разрешения. Новый закон позволит собственникам быстрее получать эту информацию. Также он защитит их права, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.

Повышение МРОТа

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что в новом году будет повышен прожиточный минимум и МРОТ.

«С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей», – процитировали его слова в официальном telegram-канале нижней палаты парламента.

Также отмечается, что, по словам Вячеслава Володина, все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены. Этому поспособствует создание Социального фонда: пособия будут назначаться автоматически или по заявлению.

Минимальный размер оплаты труда в новом году составит 16 242 рубля в месяц. Благодаря этому увеличится заработная плата примерно 3,5 миллионов работников бюджетной сферы. Прожиточный минимум устанавливается на уровне 14 375 рублей.