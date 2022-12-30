Подводя итоги: главные события Петербурга в уходящем году

Все начинают подводить итоги уходящего года. Есть что вспомнить и жителям Петербурга о событиях, произошедших в 2022 году. Делимся некоторыми из них.

Так, год стал довольно-таки успешным для футбольного клуба «Зенит». Он в конце апреля досрочно стал чемпионом страны четвертый раз подряд и 9-й за всю историю существования клуба, сообщает телеканал «Санкт-Петербург»

Одно из самых запоминающихся масштабных событий — Экономический форум. В нем приняло участие свыше 14 тысяч человек из разных стран. На площадке подписали почти 700 соглашений на общую сумму — 5,5 триллиона рублей.

Отдельное внимание стоит уделить 9 мая. В рамках «Бессмертного полка» в Петербурге по главным улицам прошлись более миллиона человек.