Диетолог развеяла мифы о вреде майонеза

Мы нередко слышим о том, насколько вреден майонез, и что его лучше заменить на другой соус — масло или же нежирную сметану. Однако диетолог Татьяна Филиппова развеяла мифы о вреде популярного у россиян соуса.

«Вред майонеза, о котором мы сейчас слышим во всех источникам информации – сильно преувеличен, поскольку основной вред майонеза — это его высокая калорийность и большой процент жирности», — сказала она в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург«.

Кроме этого, она обратила внимание на то, что вред больше несут загустители и пищевые добавки. Именно поэтому стоит выбрать натуральный майонез, который имеет небольшой срок годности. Тогда вы сможете минимизировать негативное влияние на свой организм.

Более того, натуральный майонез даже может принести пользу. При употреблении его с овощами он будет способствовать усвоению жирорастворяемых витаминов.