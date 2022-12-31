Президент наградил нескольких петербуржцев медалями и орденами

Президент России Владимир Путин наградил нескольких петербуржцев медалями и орденами. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Так, обладателями медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени стали прокурор Приморского района Петербурга Виктория Дмитренко, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак, глава Петроградского района Владимир Омельницкий, заместитель гендиректора «Совкомфлота» Алексей Остапенко.

Председатель Первичной профсоюзной общественной организации АО «ОДК-Климов» Санкт-Петербурга и Ленинградской области Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Валерий Чухванцев награжден Орденом Дружбы.

Доцент кафедры Педиатрического университета Петербурга Хатуна Перадзе и завкафедры того же учреждения Елена Эсауленко получили медали Луки Крымского.