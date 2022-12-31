Петербуржские полицейские выстрелили по колесам для задержания водителя-нарушителя

Вчера, 30 декабря, в Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции применяли табельное оружие для задержания водителя-нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция пыталась остановить водителя «Лады Гранты», но он неоднократно проигнорировал сигналы сотрудников инспекции. Он продолжал движение, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, говорят в ведомстве. Тогда инспектор принял решение применить табельное оружие. Тогда полицейский произвел один предупредительный выстрел вверх и несколько выстрелов по колесам автомобиля нарушителя.

Через 20 минут полиции удалось остановить водителя. За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился гражданин одной из стран Закавказья. Пострадавших из-за выстрелов из табельного оружия нет. В отношении водителя были составлены несколько протоколов об административном правонарушении.