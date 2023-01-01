В Петербурге 1 января стало самым теплым в истории

Первый день 2023 года в Санкт-Петербурге начался с температурного рекорда: теплее в городе не было никогда. Об этом сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым тёплым за всю историю наблюдений за погодой», – рассказал он, добавив, что уже к 07:00 температура воздуха в Северной столице поднялась до 4,8 градуса – на 0,3 выше, чем было в 2017 году.

Отмечается, что точное значение рекорда станет известно после 21:00, когда станут известны показатели максимальных термометров.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в первый день 2023 года в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Скорость порывов может составить до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.