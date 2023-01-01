Перед Новым годом Путин наградил некоторых петербуржцев

Перед наступлением Нового года президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил нескольким жителеМ Санкт-Петербурга государственные награды и почетные звания. Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовой информации.

Сразу два жителя Северной столицы получили медаль Луки Крымского, за заслуги в области здравоохранения: заведующая кафедрой Елена Эсауленко ФГБОУ ВО СПбГПМУ и доцент Хатуну Перадзе.

Звание заслуженного врача России досталось профессору кафедры дерматовенерологии СПбГПМУ Денису Заславскому. Орден Дружбы получил Валерий Чухванцев, председатель первичной профсоюзной общественной организации АО «ОДК-Климов». Медаль «За заслуги перед отечеством» была передана главе Петроградского района Владимиру Омельницкому. Такую же награду получил заместитель генерального директора «Совкомфлота» Алексей Остапенко

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