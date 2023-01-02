В Петербурге 3 января ожидается снегопад

После самого теплого 1 января в истории Санкт-Петербург ожидает непогода. МЧС России предупреждает горожан о сильном снегопаде, который пройдет завтра, 3 января.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 3 января в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег», – сообщили в официальном telegram-канале экстренной службы. В связи с этим петербуржцев просят воздержаться от поездок на автотранспорте и проявлять повышенную осторожность при пеших прогулках.

Сложности на дорогах предсказывают и синоптики. Так, например, главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, что в Санкт-Петербург придет похолодание, а вместе с ним – гололед.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Северной столице скончался пожилой мужчина, получивший несколько серьезных травм после падения на скользком льду. Медикам не удалось спасти жизнь 88-летнего пенсионера.