Прирост заболевших COVID-19 показал наименьший результат с июля 2022

Российские медики выявили 3 884 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Это минимальный показатель с середины июля прошлого года, следует из данных, представленных Оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

Снижение довольно существенное, учитывая, что вчера, 1 января, врачи зарегистрировали 5038 новых заболевших – разница больше, чем в тысячу человек. Таким образом, суточный показатель заболеваемости опустился ниже 4 тысяч впервые с 13 июля 2022 года.

Согласно опубликованной информации, число госпитализации также уменьшилось и составило 379 случаев, что на 19,4% ниже, чем было днем ранее. Это подтверждает общую динамику вынужденных госпитализаций по стране: в 17 регионах России их число увеличилось, в 41 – уменьшилось. В 27 субъектах ситуация не поменялась.

Также следует отметить, что за прошедший день от осложнений, связанных COVID-19, скончались 43 человека – на 3 меньше, чем днем раньше. 4 489 заболевших смогли побороть коронавирус.

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