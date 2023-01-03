Есть нельзя остановиться: почему мы переедаем в праздники?

В новогодние праздники у многих россиян стол полон еды. Несколько дней доедаем оливье, домашние пельмени, селедку под шубой и прочее. Нередки случаи, когда мы съедаем больше, чем нам на самом деле требуется. Рассказываем, в чем же дело.

В первую очередь стоит понять, когда именно вы делаете выбор в пользу переедания. Например, вы могли заметить, что часто едите десерт во время ужина, даже когда на самом деле больше не испытываете чувство голода. Скорее всего, вы приступаете к десерту только потому, что другие члены семьи также его едят.

Какие еще причины переедания бывают, вы можете узнать в нашем дзен-канале.