Жители СЗФО начали строить планы на 2023 год

Жители СЗФО в большинстве своем задумались о смене карьерного трека в 2023 году. Порядка 74% опрошенных жителей заявили о таком желании. Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

При этом 48% решили просто пройти дополнительное обучение в рамках своей профессии и получить какие-то новые навыки. Как правило, подобные мысли посещают начинающих специалистов, административный персонал и ИТ-специалистов.

Еще 41% респондентов сказали, что думают о повышении уровня уже имеющихся компетенций. Примерно 15% решили заняться своим бизнесом.

При этом лишь 5% опрошенных в СЗФО в новом году не будут вообще ничего менять в своей карьере, а 21% пока что находятся в неведении, что хотят делать в будущем.