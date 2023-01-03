Синоптики рассказали, когда петербуржцам ждать холодов

Температура воздуха в Петербурге начинает постепенно снижаться и скоро горожан зима порадует холодами. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

В скором времени в Петербург придут морозы до -20 градусов, а в Ленинградской области они и вовсе могут достигнуть -25. На западе области может быть немного теплее, отмечает Колесов.

Он порекомендовал жителям готовиться к холодам и правильно планировать прогулки. Всю эту зимнюю красоту в город занесет антициклон Magdalene. По югу области уже прошелся снег, на юго-западе особенно обильно.