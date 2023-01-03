Мантуров подтвердил передачу акций Nissan АвтоВАЗу

АвтоВАЗ получит акции бывших активов Nissan в России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, Nissan принял решение передать акции НАМИ. НАМИ, в свою очередь, эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей «Лада» в кооперации с иностранными производителями.

При этом самих производителей Мантуров не назвал, пишет РБК.

Напомним, бывший автомобилестроительный завод «Nissan» возобновит производство на территории Санкт-Петербурга под управлением российского «АвтоВАЗа». Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться «АвтоВАЗом»», – рассказал он, отвечая на вопрос журналистов об авторынке 2023 года.

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