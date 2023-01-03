В Петербурге дешевеет вторичное жилье

В Санкт-Петербурге стало дешеветь вторичное жилье. По данным BN.ru, по итогам 2022 года в среднем «квадрата» на вторичном рынке составила 193,5 тысячи рублей, в то время как на первичном рынке за 1 квадратный метр просят чуть более 217 тысяч рублей.

По данным экспертов в сфере недвижимости, по факту стоимость вторички может быть и ниже. Например, на юго-западе можно найти «корабль» по 147–150 тысяч рублей за квадратный метр.

Эксперты также отмечают, что вторичное жилье будет все больше интересовать жителей, пишет «Деловой Петербург».

«С учётом того, что с нового года таких программ (около нулевых ставок — Ред.)уже больше не будет, всё больше покупателей будет интересоваться вторичным рынком», — предполагает Игорь Карцев, генеральный директор «Максимум лайф девелопмент».

общество


 

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