Подозреваемого в поджоге коммуналки на Вознессенском заключили под стражу

Подозреваемого в поджоге коммунальной квартиры на Вознессенском проспекте задержали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина будет заключен под стражу до 1 марта 2023 года, уточнили в ведомстве. Нанесенный ущерб оценивается в сумму не менее 50 тысяч рублей. Примечательно, что сам задержанный просил избрать ему другую меру пресечения. Также он пообещал возместить ущерб.

Напомним, что пожар случился 1 января. В результате из дома пришлось эвакуировать десять человек, однако никто не пострадал. Как сообщало издание 78.ru, мужчина пришел к своей бывшей и начал ломиться в дверь. Так как мужчине дверь не открыли, он пробил в двери дыру, просунул в нее тряпку и поджег ее.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга установила, что проходящий неизвестный мужчина спровоцировал движение кареты с лошадью на Дворцовой площади в сторону пешеходов. Инцидент произошел 2 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате пострадали трое человек: 43-летний мужчина и его 8-летний сын и 9-летняя дочь.