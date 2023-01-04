Больше половины петербуржцев в 2023 году хотят освоить как минимум одну новую профессию

Порядка 57% петербуржцев хотели бы освоить одну новую профессию в 2023 году. Чаще всего этого бы хотели представители бухгалтерской и экономической сферы , эйчары и кадровые работники, а также ИТ-специалисты. Об этом сообщает hh.ru.

Примерно 29% жителей города хотели бы освоить сразу две новых профессии. Как выяснилось, петербуржцы оказались самыми жадными до новых знаний и карьерных амбиций по сравнению с жителями других городов. Около 3% петербуржцев отметили, что готовы освоить от трёх до пяти и более новых профессий в 2023 году.

Кроме этого, сообщается, что в нынешнем году 31% опрошенных хотели бы зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей. Еще 25% опрошенных претендует на сумму до 100 тысяч рублей. Каждый четвёртый (16%) мечтает о зарплате не ниже 200 000 рублей. Каждый десятый (12%) нацелился на зарплату до 300 000 рублей в месяц.