На набережной канала Грибоедова из-за пожара пострадали два человека

Сегодня, 4 января, в 01:58 в МЧС Петербурга поступил сигнал о возгорании по адресу набережная канала Грибоедова, 27. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, пожар произошел в 3-комнатной отдельной квартире, в комнате происходило горение обстановки на площади 16 квадратных метров. К 02:33 пожар удалось ликвидировать. В результате пожара пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали в медицинское учреждение.

К месту происшествия выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в поджоге коммунальной квартиры на Вознессенском проспекте задержали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина будет заключен под стражу до 1 марта 2023 года, уточнили в ведомстве. Нанесенный ущерб оценивается в сумму не менее 50 тысяч рублей. Примечательно, что сам задержанный просил избрать ему другую меру пресечения. Также он пообещал возместить ущерб.