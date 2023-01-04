Петербуржский автодилер хочет взыскать с General Motors 1,4 миллиарда

Петербургский автомобильный дилер ООО «Автополе-М» обратился в суд с иском к ООО «Дженерал Моторз авто» (российской «дочки» американского автоконцерна General Motors). Требование — взыскать 1,4 миллиарда рублей.

В декабре 2022 года суд арестовал денежные средства ответчика более чем на 700 миллиона рублей.

Как сообщается в документах дела, в 2016 году компании заключили дилерский договор, однако «Дженерал Моторс» не исполняло его.

Истец также попросил суд наложить арест на счета «ДжиЭм Авто», пояснив, что иначе требование выполнить будет сложно или вовсе невозможно.

По решению суда наложен арест на одну вторую суммы исковых требований — 716,6 миллиона рублей, пишет «Деловой Петербург»

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