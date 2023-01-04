Петербуржцам объяснили, как выбирать меховое изделие

Многие зимой делают выбор в пользу изделий с мехом. Однако их тоже нужно правильно выбирать. Роспотребнадзор Петербурга рассказал, что важно учесть.

Так, например, стоит отдавать предпочтение торговым точкам, в которых меховые изделия сгруппированы по видам, моделям, размерам и ростам и размещены отдельно для мужчин, женщин и детей.

При выборе изделия из натурального меха важно также убедиться в наличии на нем маркировки контрольным (идентификационным) знаком (КИЗ).

Где размещен КИЗ и что еще важно узнать о меховом изделии перед его покупкой, вы можете узнать в нашем дзен-канале.

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