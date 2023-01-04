Роспотребнадзор Петербурга рассказал, какая паста самая полезная

Сегодня, 4 января, отмечается Всемирный день пасты. Это одно из самых популярных блюд. Только за 2021 год в мире было произведено 16,9 млн тонн макаронных изделий. Спагетти, феттучини, фузилли, седани ригати, конкилье ригате. Вариантов масса, но как сделать правильный выбор? Петербуржский Роспотребнадзор делится советами.
Во-первых, стоит помнить, что самые полезные макаронные изделия сделаны из твердых сортов пшеницы. Это высший сорт, тип А. Когда мы едим пасту из твердых сортов пшеницы, нагрузка на организм и пополнение энегрозапасов происходит более равномерно. Что касается «заправки», то сливочный соус лучше заменить оливковым маслом.
Что еще имеет смысл учесть, вы можете узнать в нашем дзен-канале.
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