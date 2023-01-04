Роспотребнадзор Петербурга рассказал, какая паста самая полезная

Сегодня, 4 января, отмечается Всемирный день пасты. Это одно из самых популярных блюд. Только за 2021 год в мире было произведено 16,9 млн тонн макаронных изделий. Спагетти, феттучини, фузилли, седани ригати, конкилье ригате. Вариантов масса, но как сделать правильный выбор? Петербуржский Роспотребнадзор делится советами.

Сегодня, 4 января, отмечается Всемирный день пасты. Это одно из самых популярных блюд. Только за 2021 год в мире было произведено 16,9 млн тонн макаронных изделий. Спагетти, феттучини, фузилли, седани ригати, конкилье ригате. Вариантов масса, но как сделать правильный выбор? Петербуржский Роспотребнадзор делится советами.