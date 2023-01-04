Через контроль «Пулково» прошли 22,5 тысячи собак и кошек за год

В ушедшем 2022 году ветеринарный контроль в аэропорте «Пулково» прошли 22,5 тысячи собак и кошек. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства. в путешествия отправились 13 572 собак и 8 969 кошек. Из них за рубеж отправились 7 517 домашних питомцев, а в путешествие по России — 15 024. В числе популярных российских направлений оказались Москва, Новосибирск, Калининград, Минеральные Воды и Казань. Что касается зарубежных, то наиболее востребованными оказались Грузия, Турция, Израиль и Сербия.

Ранее сообщалось, что Петербург не перестает притягивать туристов к себе в гости. В это раз Петербург занял второе место в ТОПе городов, куда россияне хотят приехать в январе.

В рейтинге учитывались запросы с бронированием номеров с 1 по 31 января. И стоит отметить, что сейчас опрошенные интересуются в большей степени российскими городами (55%).