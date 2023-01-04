Житель Шушар рассказал об инциденте с влетевшей в его квартиру петардой

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в ночь на 1 января на балкон одной из квартир в Шушарах прилетела петарда. В результате пострадали мужчина и женщина. Они получили незначительные порезы и отказались от госпитализации, других потерпевших нет.

Мужчина, пострадавший от петарды, поделился рассказом о произошедшем в ту ночь. По его словам, раздался очень страшный взрыв, сильнейший просто, прямо с балкона нас обожгло горячей волной, и полетели стёкла. В результате его жена получила порезы на лице, а он — на затылке.

«Я вышел на балкон, а там разнесло его весь, будто демонтаж был. То же самое с балконным блоком, который входит в кухню — искорёженная дверь влетела в кухню, а от осколков стекла треснул стол. Считаю, нас спасло чудо», — поделился Илья Попов.

Он также отметил, что у него нет подозреваемых — так как и врагов нет. При этом он сказал, что полиция сможет отследить по камерам, кто и когда запустил петарду, пишет 78.ru.