Гидрометцентр: Петербург ждут сильные морозы

В ближайшие несколько дней в европейскую часть России придут холода. В Санкт-Петербурге ожидается снижение температуры вплоть до -23-25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни […] в самом Питере — до 23–25 градусов мороза», — рассказал он.

Следует отметить, что понижение температуры ниже климатической нормы на 8-19 градусов характерно для всех регионов в составе Северо-Западного Федерального округа.

Так, например, с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до -30–37 градусов, в Коми – до -30–39 градусов. Об этом рассказал Роман Вильфанд в интервью для ТАСС.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы. По данным синоптика Михаила Леуса, минимальная температура воздуха в указанный временной промежуток опустилась до -12,7 градусов.

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