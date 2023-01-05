Никита Михалков госпитализирован с коронавирусом

Известный российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии в связи с заражением коронавирусом.

«Изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады», – говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Baza».

Согласно информации, имеющейся в настоящий момент, у Никиты Михалкова была диагностирована ковидная пневмония. Медики оценили состояние режиссера как тяжелое.

Подтверждений данной информации из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства выясняются.

Следует отметить, что 29 апреля 2021 года Никита Михалков сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса, несмотря на то, что еще до этого называл вакцинацию «чипированием».

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