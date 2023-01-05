В Петербурге усилили патрулирование водных объектов

В Санкт-Петербурге по-прежнему действует запрет выхода на лед. В связи с этим патрулирование водных объектов было усилено, сообщили в пресс-службе правительства города.

«В Петербурге до 15 января продолжает действовать запрет выхода на лед водных объектов», – отметили в официальном telegram-канале Смольного, добавив, что соответствующее постановление Правительства губернатор Александр Беглов подписал еще 10 ноября 2022 года.

В публикации подчеркивается, что несмотря на низкую температуру воздуха, ледовое покрытие Финского залива и других водоемов не имеет достаточной прочности. Более того, в центральной части Санкт-Петербурга, а также на всем протяжении Невы и ее притоков запрет будет действовать и после 15 января.

«За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф от 1 до 5 тысяч рублей», – подчеркнули в пресс-службе горадминистрации, добавив, что при необходимости запрет может быть продлен.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге мужчина провалился под лед на канале Грибоедова. Тело погибшего извлекли из-подо льда утром в воскресенье, 25 декабря.