Соцфонд в Петербурге и Ленобласти принял больше 12 тыс. заявлений на единое пособие

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подали больше 12 тысяч заявлений на назначение единого пособия. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подано 12332 заявления на назначение единого пособия – новой меры поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет», – уточнили в официальном telegram-канале Смольного.

Также отмечается, что некоторая часть заявлений поступила от родителей, желающих получить пособие на первого ребенка в возрасте до 3 лет. Эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам, кроме случаев, если ребенок родился в семье до 2023 года – тогда родители могут оформить выплату по старым условиям:

«То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи», – добавили в сообщении, отметив, что общий доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов на человека.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Социальный фонд получил более полумиллиона заявлений для беременных и семей с детьми до 17 лет со всей России.