В Соцфонд пришло больше 500 тысяч заявлений на единое пособие

В новый Социальный фонд поступило более полумиллиона заявлений для беременных и семей с детьми до 17 лет.

«532 тысячи заявлений подано на единое пособие – новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале «Госуслуг» для семей из всех регионов России, включая четыре новых субъекта», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что к настоящему моменту Социальный фонд принял заявления об оформлении единого пособия для почти миллиона детей в возрасте до 17 лет, а также 32 тысячи заявлений о едином пособии для беременных.

«Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России», – уточнили в сообщении на официальном сайте фонда.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по мнению Владимира Путина, выстраиваемая цепочка доплат, начинающаяся с беременности женщин и продолжающаяся до 17-летия ребенка, должна поддержать все семьи