Россиянам рассказали об истории и традициях рождественской службы

В православных храмах России в Сочельник ближе к полуночи начинается Рождественская церковная всенощная служба. Каждый православный человек должен не только отстоять полную службу, но и отметить Рождество соответствующим образом.

Прежде всего, нужно помнить, что прием пищи необходимо сделать до 20:00, а также выгадать время для сна, чтобы во время службы оставаться бодрым. Еще один из важных этапов подготовки: необходимость пропеть тексты псалмов;

При этом следует отметить, что детей не обязательно приводить с собой на службу. Ставить свечки и прилагаться к иконам также не обязательно, а вот причаститься – нужно.

Для того, чтобы узнать другие правила проведения рождественской службы, а также историю и традиции данного праздника, переходите по ссылке и подписывайтесь на Дзен-канал «NWPress».

православная церковь Рождество Христово


 

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