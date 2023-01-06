Россиянам рассказали об истории и традициях рождественской службы

В православных храмах России в Сочельник ближе к полуночи начинается Рождественская церковная всенощная служба. Каждый православный человек должен не только отстоять полную службу, но и отметить Рождество соответствующим образом.

Прежде всего, нужно помнить, что прием пищи необходимо сделать до 20:00, а также выгадать время для сна, чтобы во время службы оставаться бодрым. Еще один из важных этапов подготовки: необходимость пропеть тексты псалмов;

При этом следует отметить, что детей не обязательно приводить с собой на службу. Ставить свечки и прилагаться к иконам также не обязательно, а вот причаститься – нужно.

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