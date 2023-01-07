С пессимизмом в будущее: петербуржцы рассказали, как видят 2023 год с точки зрения карьеры

Жители Петербурга поделились, как видят 2023 год с точки зрения карьеры. Как выяснилось, Петербург оказался одним из самых пессимистичных городов страны, заняв шестое место по негативным оценкам.

По данным портала hh.ru, примерно 55% жителей города на Неве считают, что 2023 год в части карьеры не будет для них успешным. Еще 21% заявили, что, напротив, с оптимизмом смотрят в будущее и считают, что их ждут успехи. Еще 12% думают, что год просто будет стабильным и ничего для них не изменится.

Интересно, что из регионов самой пессимистично настроенной оказалась Ленинградская область. Здесь 58% жителей не видят ничего хорошего в новом году в плане своей карьеры.

Самыми главными оптимистами оказались сотрудники сферы безопасности, сельского хозяйства. В то же время негативных мыслей больше всего среди представителей искусства и медиа, науки и образования.