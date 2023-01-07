Петербуржцам рассказали, почему так важно высыпаться

Все наверняка хоть раз в своей жизни слышали, что высыпаться — чрезвычайно важно, а здоровый сон — залог крепкого здоровья. Рассказываем, почему это так.

Например, вы знали, что здоровый сон может спасти от развития деменции? Как выяснили ученые, у пожилых людей, которые проводили только 17% своего сна в фазе быстрого сна (REM-фаза), развивалась деменция. У тех же, кто находился в REM-фазе в течение 20% своего сна, риск развития деменции был намного ниже.

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