Народным артистам в Петербурге решили ввести доплату к пенсии

В Петербурге власти решили доплачивать к пенсии народным артистам 30 тысяч рублей. Об этом написал спикер петербуржского Законодательного собрания Александр Бельский в своем телеграм-канале.

«Тему допвыплат неоднократно разрабатывали городские комитеты, выносили её и на федеральный уровень, но в итоге решили вернуться к региональным переменам», — сказал он.

По его словам, губернатор Петербурга предложил сделать доплату в размере 30 тысяч рублей. Ее смогут получить Народные артисты СССР, Народные артисты РСФСР, Народные артисты РФ.

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