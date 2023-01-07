Петербуржцам звонят мошенники от лица ЧВК Вагнер Центр

Жителям Северной столицы стали поступать звонки якобы от ЧВК Вагнер Центр. Звонящий говорит о том, что необходимо встать на защиту Родины, а не отсиживаться дома. Звонки поступают с незнакомых номеров в мессенджере Viber, ведь именно там можно сделать подменный номер и не светить свой.

При этом диалог ведется в довольно агрессивных тонах. Говорящий уточняет, помогаете ли вы финансово, если не участвуете в СВО. Вне зависимости от ответа, говорящий сообщит о необходимости оказать материальную помощь.

В ЧВК Вагнер Центр сообщили, что не имеют к этому никакого отношения, отметив, что это мошенники. Как реагировать на эти звонки, вы можете узнать, подписавшись на дзен-канал.